Выступление певицы Оли Поляковой в шоу "Танці з зірками" надолго запомнится зрителям - от наряда вокалистки до выбора песни.

Так, 37-летняя звезда появилась на паркете популярного шоу вместе со своей командой танцоров. Оля спела свой новый хит "Взрослая девочка", облачившись в зеленое платье с разрезом "до ушей". Соответствующие кадры опубликованы на официальной страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Пользователи тут же кинулись комментировать увиденное. Мнение публики разделилось: некоторые пришли в восторг от выступления Поляковой, другие же "обхаяли" и саму песню, и внешний вид певицы.

"она одной мне кажется какой-то скучной? песни друг от друга только текстом отличаются, аранжировка, биты, все однотипное"

"Оля очень крутая 🔥"

"Прекрасная, яркая, красивейшая 💋"

"😂 это жесть!"

"Вот вам и пение в живую… что это вообще было?"

"Впервые была вынуждена послушать текст ее песни! Я в шоке, кто такое слушает? Малолетки - вряд ли, сорокалетние тетки такое 💩 тоже не слушают 🤷🏼‍♀️"

"А мне кажется, что было просто бомба👏🔥"

Отметим, Полякова ранее объясняла, о чем ее песня "Взрослая девочка". По ее словам, это "ода всем взрослым девочкам, независимо от возраста".

"Мы в своей семье заняты делами, работой, ведением хозяйства и забываем о "внутренней девочке", которую надо баловать и регулярно выгуливать! Именно об этом моя новая песня", - делилась Оля.

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