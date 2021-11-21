Популярная украинская певица Оля Полякова устроила озорные танцы в непривычном для нее «кукольном» образе с платьем в стиле ретро.

Как пишет Politeka.net, артистка порадовала поклонников новым видео на своей странице в ТикТок.

Полякова известна своей любовью к вызывающим образам с дерзкими нарядами, однако, на новых кадрах она предстала в совершенно другом видео. Так, Оля примерила милое желтое платье в стиле ретро с пышной короткой юбкой и бантом на поясе. Дополнили ее образ высокие перчатки такого же оттенка.

На видео певица кокетливо красовалась в своем наряде и танцевала под музыку. В какой-то момент Полякова не сдержалась и задрала юбку вверх, продемонстрировав пышный подъюбник.

«Добрый вечер мои дорогие», - подписала видео звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Красотка», «шикарная», «очень добрый день а куда это вы с конфетами и без меня?», «Королева!», «Куколка», «и куда это мы так вырядились», «Платье обалденное», «Барби нервно курит в сторонке», «Откуда у вас такие шикарные наряды», - пишут люди.

Напомним, Полякова в платье с разрезом от бедра удивила не только внешним видом.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в белом платье заявилась на красную дорожку под ручку с Дзидзьо.

Также Politeka писала, что Полякова в розовом латексе отбросила скромность и показала растяжку с неожиданного ракурса.