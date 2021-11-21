Популярная украинская певица Оля Полякова устроила озорные танцы в непривычном для нее «кукольном» образе с платьем в стиле ретро.
Как пишет Politeka.net, артистка порадовала поклонников новым видео на своей странице в ТикТок.
Полякова известна своей любовью к вызывающим образам с дерзкими нарядами, однако, на новых кадрах она предстала в совершенно другом видео. Так, Оля примерила милое желтое платье в стиле ретро с пышной короткой юбкой и бантом на поясе. Дополнили ее образ высокие перчатки такого же оттенка.
На видео певица кокетливо красовалась в своем наряде и танцевала под музыку. В какой-то момент Полякова не сдержалась и задрала юбку вверх, продемонстрировав пышный подъюбник.
«Добрый вечер мои дорогие», - подписала видео звезда.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.
«Красотка», «шикарная», «очень добрый день а куда это вы с конфетами и без меня?», «Королева!», «Куколка», «и куда это мы так вырядились», «Платье обалденное», «Барби нервно курит в сторонке», «Откуда у вас такие шикарные наряды», - пишут люди.
Напомним, Полякова в платье с разрезом от бедра удивила не только внешним видом.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова в белом платье заявилась на красную дорожку под ручку с Дзидзьо.
Также Politeka писала, что Полякова в розовом латексе отбросила скромность и показала растяжку с неожиданного ракурса.