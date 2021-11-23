Певица Оля Полякова вместе с ведущей Машей Ефросининой, с которой они вместе работают над проектом "Взрослые девочки", показали роскошные образы для "Танців з зірками" и рассказали о Машоль.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова и Маша Ефросинина вместе работают над программой "Взрослые девочки". Фанаты начали подозревать знаменитостей в романтических отношениях и начали создать множество коротких видео для ТикТок с хэштегом "Машоль" (соединение имен Маша и Оля), где Ефросинина и Полякова, по мнению фанатов, не скрывают своих теплых чувств друг к другу.

И на новых сторис в Инстаграм Оля Полякова подогрела интерес фанатов, записав провокационное видео. На кадрах Оля и Маша стояли в платьях, позируя для фото на "Танцях з зірками".

"Ты знаешь, что у нас есть с тобой, когда шарят вместе, как это называется. Нас теперь шипперят (представлять, что пара состоит в романтических отношениях, - прим. ред.). Мы теперь Машоль и у нас там любовь", - сказала Оля на видео.

Напомним, Полякова со своей "Взрослой девочкой" дала жару в прямом эфире, появилось видео

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