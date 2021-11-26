Відома фехтувальниця Ольга Харлан, яка бере участь у "Танцях з зірками" стане запрошеною суддею шоу "Україна має талант".

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Україна має талант" в Instagram опублікували інформацію про те, що в наступному ефірі програми місце за суддівським столом займе відома фехтувальниця і учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан. Також опублікували миле фото Ольги, на якому вона в рожевому піджаку чарівно посміхається.

"Цієї суботи в ефірі вийде новий випуск легендарного шоу "Україна має талант"! До суддівської трійки проекту приєднається четверта запрошена зіркова суддя - олімпійська чемпіонка з фехтування, шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи, заслужена майстер спорту України Ольга Харлан".

Користувачі тут же почали коментувати новину: "Оля, яка ж красуня", "О, наша улюблена", "Почалася пробіжка Олі по каналах", "А чи буде кастинг наступного сезону?", "Бажаю перемоги", "Чудова новина".

Нагадавши, "Танці з зірками", Ольга Харлан впала на коліна перед ексдружиною Дікусара: "Ти добре себе вела?".

Як повідомляла Politeka, Харлан і Дікусар вразили виснаженим виглядом перед фіналом "Танців з зірками": "Дуже погано".

Також Politeka писала, що Дімопулос розповіла про стан Харлан і Дікусара напередодні фіналу "Танців з зірками": "Хлопцям складно".