Спортсменка посмеялась над собой

Известная украинская спортсменка Ольга Харлан показала видео, сделанное на репетиции для шоу "Танці з зірками" со своим хореографом Дмитрием Дикусаром.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар дошли до финала шоу "Танці з зірками" сообщает Politeka.net. По признанию спортсменки, она и не надеялась, что окажется в решающей игре.

30-летняя олимпийская чемпионка рассказала, что преодолеть долгий путь в финал ей помогла поддержка и голосование зрителей.

Сейчас Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар готовятся к решающей игре и проводят много времени на репетиции. Спортсменка записала видео, сделанное в зале.

"Закончили репетицию", - написала чемпионка.

"Привет! Мы закончили свою репетицию, сегодня вторник и мы очень плохо выглядим", - улыбаясь, сказала спортсменка.

На что Дикусар поспорил с партнершей: "Классно выглядим".

Пара рассказала, что готовит интересный номер для зрителей.

Отметим, в финал прошли указанные Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, а также Артур Логай и Анна Карелина, Костя Войтенко и Роксоляна Малярчук.

Финал конкурса состоится 28 ноября.

Для спортсменки победа на шоу - хороший шанс реабилитироваться после неудачного выступления на Олимпийских играх в Токио, где она этом году вылетела в первой же схватке.

Напомним, что Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре

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