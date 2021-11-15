Известный хореограф Макс Чмерковский выступив с Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром на шоу "Танці з зірками" заставил завидовать спортсменке.

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, в четвертьфинале шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский выступил на паркете вместе с Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром.

"Очень был рад оказаться на паркете вновь.



Спасибо "Танці з зірками" за такой формат эфира и Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару за наше танцевальное трио!", - поблагодарил Макс Чмерковский.

Поклонники шоу оставили множество комментариев под видео: "Лучший танец! несправедливо низкие оценки были", "Завораживает Ваш танец -смотреть бы вечность…", "Шикарное трио! Браво!", "Крутой танец. Рада что Оля и Дима прошли дальше", "Завораживающий танец", "Максим, ваше трио было лучшим", "Вау, это трио! столько страсти такие мужчины и Оля", "Яма обзавидовался поэтому занизил балы".

Также, пользовательница сети высказалась, что завидует Ольге Харлан.

"Да, на месте Оли, хотела бы побывать каждая девушка. Какой горячий танец! Очень красиво".

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