Олимпийская чемпионка и участница шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан показала архивное видео со своей старшей сестрой Таней, которая дважды выходила на паркет.

Как пишет Politeka.net, старшая сестра олимпийской чемпионки Ольги Харлан, которая танцует в паре с Дмитрием Дикусаром, Таня неоднократно выходила на паркет "Танців з зірками". Впервые девушка появилась на вечере кумиров. Во время танца сестра Харлан присоединилась к паре в маске для фехтования. В конце танца все сняли маски, а Ольга Харлан была шокирована появлением сестры и даже не сразу ее узнала.

В следующий раз Таня станцевала с Дикусаром и Ольгой на семейном вечере.

В своем Instagram Харлан сказала, что старшая сестра Таня – ее кумир, она очень ее любит. Так, Ольга поделилась двумя видеороликами: на первом уже взрослые сестры танцевали, заметим, что Таня танцует не хуже Оли, а на втором Ольга показала себя с сестрой в детстве.

"Я уже могу назвать Таню полноправной участницей "Танців з зірками" 😜 Вы могли ее увидеть в эфире дважды а если вы пролистываете вправо, то увидите видео из домашнего архива. Там Тане 7 лет, а мне 1,5 года. И уже тогда я хотела станцевать с ней на одном танцполе! Хаха 😂 .

Тань, ты огромная молодец! Я тобой безумно горжусь! Твоя поддержка бесценна... мы одно целое... ты со мной, а я с тобой ... всегда ❤️ ", - написала Ольга.

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