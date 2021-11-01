"Якщо вже такі не витримують..."

Глядачі не побачили Ольгу Харлан і Дмитра Дікусара на паркеті "Танців з зірками" в останньому випуску шоу і тепер бурхливо обговорюють, що сталося.

З'ясувалося, що фехтувальниця Харлан і її партнер по танцях хореограф Дікусар заразилися коронавірусом. Першим захворів 36-річний Дмитро і пішов на самоізоляцію за кілька днів до прямого ефіру. На офіційній сторінці "Танців з зірками" зазначається, що у Дікусара були тимчасові протипоказання за станом здоров'я, через що він не міг вакцинуватися.

Замість Дікусара 31-річна Харлан повинна була вийти на паркет з іншим танцюристом, Дмитром Жуком і виконати чуттєвий контеп під пісню Океану Ельзи "Не питай". За кілька годин до прямого ефіру, як того вимагають карантинні правила, Харлан пройшла тест на коронавірус, який, на жаль, показав позитивний результат.

У підсумку, організатори вирішили показати на великому екрані запис танцю Харлан і Жука під час першої генеральної репітіції шоу.

Відзначимо, до Дікусара і Харлан COVID - 19 вразив співака Дмитра Кадная і артистку Євгенію Власову (їх партнери Аліна Лі і Макс Леонов не заразилися).

Користувачі активно коментують ситуацію. Крім побажань якнайшвидшого одужання, деякі пропонують кардинальні рішення, як зупинити "заразу".

"Танець дуже хороший, а якби ще всі були здорові і були присутні на паркеті – була б справжня бомба!"

"Цікава постановка, контемп вийшов класний, спасибі що хоч так виклали. Оля і Діма, одужуйте"

"Один за одним учасники хворіють цією дурною короною! Може, вже пора закривати шоу, щоб інші не заражалися далі?"

"У мене велике питання, чому учасники не вакциновані"

"Харлан вакцинована, але тест позитивний. Значить, повторно захворіла? Якщо вже такі молоді і сильні не витримують, на що іншим сподіватися..."

Раніше Politeka писала, виліт найскандальнішої пари з "Танців з зірками", українці радіють: "Ура, давно пора"

Нагадаємо, що Дікусар з "Танців з зірками" вразив трюками на пілоні, кадри вже в мережі: "це просто розрив»

A ще Politeka повідомляла, що Харлан і Зарицька на "Танцях з зірками" розкололи українців, хто гідний фіналу: "дівчаток просто зливають"