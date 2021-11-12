На "Танцях з зірками"глядачам готують несподіваний сюрприз-Макс Чмерковський вийде на паркет разом Дікусаром і Харлан.
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу" Танці з зірками " в Instagram опублікували анонс нового сюрпризу для глядачів. Виявилося, що на головний паркет країни в тріо з Дмитром Дікусаром і Ольгою Харлан вийде зірковий суддя Макс Чмерковський.
"Цієї неділі суддя Макс Чмерковський @maksimc вийде на паркет разом з Ольгою Харлан @olgakharlan і Дмитром Дікусаром @dikusar_dmitriy. Тріо виконає аргентинське танго", - йдеться в повідомленні під фото, на якому можна побачити майбутніх учасників це тріо.
Шанувальники просто в захваті від такого сюрпризу, в коментарях бурхливо обговорюють новину: "Ось це буде крутяк. Дікусар і Макс", "Круто", " так, саме танго. Танго Ольги і Діми мій улюблений їх танець", " клас, улюблені танцюристи, улюблений суддя. Ви Кращі, у вас все вийде", "Вау, рада, що саме так склалося! Ольга, Дмитро удачі вам", " Однозначно, краще тріо!", "Це буде жарко".
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