На "Танцях з зірками" зрителям готовят неожиданный сюрприз – Макс Чмерковский выйдет на паркет вместе Дикусаром и Харлан.
Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Танці з зірками" в Instagram опубликовали анонс нового сюрприза для зрителей. Оказалось, что на главный паркет страны в трио с Дмитрием Дикусаром и Ольгой Харлан выйдет звездный судья Макс Чмерковский.
"В это воскресенье судья Макс Чмерковский @maksimc выйдет на паркет вместе с Ольгой Харлан @olgakharlan и Дмитрием Дикусаром @dikusar_dmitriy. Трио исполнит аргентинское танго", - говорится в сообщении под фото, на котором можно увидеть будущих участников это трио.
Поклонники просто в восторге от такого сюрприза, в комментариях бурно обсуждают новость: "Вот это буде крутяк. Дикусар и Макс", "Круто", "Да, именно танго. Танго Ольги и Димы мой любимый их танец", "Класс, любимые танцоры, любимый судья. Вы лучшие, у вас все получится", "Вау, рада, что именно так сложилось! Ольга, Дмитрий удачи вам", "Однозначно, лучшее трио!", "Это будет жарко".
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