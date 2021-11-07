Відомий український хореограф і танцюрист Дмитро Дікусар зізнався, за чим сумує під час хвороби - користувачі Мережі побажали артисту якнайшвидшого одужання.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виступає в парі з Дмитром Дікусаром на шоу "Танці з зірками", передає Politeka.net. На жаль, в 9 випуску шоу, 31 жовтня, пара змушена була зупинити свою участь. Як виявилося, обидва захворіли коронавірусом.

Примітно, що Харлан і Дікусар отримали імунітет (змогли пройти в наступний ефір без голосування глядачів і суддів).

У новому пості в Instagram Дікусар розповів, за чим сумує під час хвороби.

"Коли втомився хворіти і скучив за танцями…

Будьте здорові і щасливі!!! 💫",- написав хореограф.

Публікація швидко зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Дімо! Тримайся і поправляйся!!",- написав телеведучий Юрій Горбунов.

"Найкращий танцюрист, красивий,, добрий, чуттєвий і, судячи з відгуків близьких Вам людей, дуже хороша людина! Здоров'я міцного!❤ ️ 🙌 ", "Якнайшвидшого вам одужання, ми дуже чекаємо Вашу пару!!!! Ви найкращі!!!! 😍", "Одужуйте. Всі сумують за вами. І ніхто вас не забуває. Так, на п'ять хвилин вас відпустили, а потім назад 😁 набирайтеся сил і знову повертайтеся в життя. Воно без вас не те", - прокоментували інші.

Нагадаємо, Дікусар і Харлан не вийшли на паркет "Танців з зірками", розкрилася причина