Відомий український хореограф і танцюрист Дмитро Дікусар зізнався, за чим сумує під час хвороби - користувачі Мережі побажали артисту якнайшвидшого одужання.
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виступає в парі з Дмитром Дікусаром на шоу "Танці з зірками", передає Politeka.net. На жаль, в 9 випуску шоу, 31 жовтня, пара змушена була зупинити свою участь. Як виявилося, обидва захворіли коронавірусом.
Примітно, що Харлан і Дікусар отримали імунітет (змогли пройти в наступний ефір без голосування глядачів і суддів).
У новому пості в Instagram Дікусар розповів, за чим сумує під час хвороби.
"Коли втомився хворіти і скучив за танцями…
Будьте здорові і щасливі!!! 💫",- написав хореограф.
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Публікація швидко зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Дімо! Тримайся і поправляйся!!",- написав телеведучий Юрій Горбунов.
"Найкращий танцюрист, красивий,, добрий, чуттєвий і, судячи з відгуків близьких Вам людей, дуже хороша людина! Здоров'я міцного!❤ ️ 🙌 ", "Якнайшвидшого вам одужання, ми дуже чекаємо Вашу пару!!!! Ви найкращі!!!! 😍", "Одужуйте. Всі сумують за вами. І ніхто вас не забуває. Так, на п'ять хвилин вас відпустили, а потім назад 😁 набирайтеся сил і знову повертайтеся в життя. Воно без вас не те", - прокоментували інші.
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