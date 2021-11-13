Сейчас он редко бывает с женой и сыном

Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский, прилетевший из США ради проекта, показал своего 4-летнего сына, который остался далеко.

Как пишет Politeka.net, с самого рождения Максим Чмерковский не стал скрывать малыша от общественности и поклонников, поэтому фотографии маленького Шая Александра на его странице в Instagram - не редкость.

Из-за участия в шоу «Танці з зірками» сейчас Максим Чмерковский редко бывает с женой и сыном, однако хореограф признался, что семья - это самое главное его моей жизни.

"Спорт, питание, здоровье - это важно, но…самое главное в моей жизни - это семья! Если бы так можно было, то я в жизни занимался бы только семьей, а особенно воспитанием сына. У меня хороший пример отца и очень хочется передать это своему сыну! А какие у вас ценности?", - спросил он у фолловеров.

Отметим, что Максим Чмерковский роддом из Одессы. Впервые прославился в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". Это было больше 10 лет назад. После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками".

Напомним, судья "Танців з зірками" Чмерковский решил "пересесть" на троллейбус после прогулки по Киеву

Как сообщала Politeka, Чмерковский растерялся перед Настей Каменских в роскошном платье с вырезом

Также Politeka писала, что Чмерковский раскрыл, кто достоин попасть в финал "Танців з зірками"