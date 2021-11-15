Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая решилась принять участие в проекте "Танці з зірками", эмоционально обратилась к поклонникам после выступления в четвертьфинале.

Как пишет Politeka.net, украинская чемпионка и фехтовальщица Ольга Харлан, которая участвует в шоу "Танці з зірками" и выходит на паркет с хореографом Дмитрием Дикусаром, стала единственной женщиной-участницей, которая осталась на шоу. В четверть финале спортсменка станцевала сразу с двумя партнерами. Она вышла на паркет и исполнила аргентинское танго вместе со своим партнером Дикусаром и судьей шоу Максимом Чмерковским под песню Димы Монатика "Сильно" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

По результатам крайнего эфира пара Харлан и Дикусара стала полуфиналистами шоу. В своем Instagram Ольга записала эмоциональное обращение после танца с Дмитрием и Максимом.

"Друзья, мы в полуфинале. Я очень рада, я просто очень усталая, по моим глазам, по-моему, видно. Но тем не менее, мы очень Вам благодарны, вы нам позволяете идти дальше. Постоянно буду это говорить: "Вы позволяете нам идти дальше". Спасибо вам большое, за ваши голоса, за поддержку, за ваши все сообщения. Мы все читаем. Извините, что не всегда отвечаем, потому что их реально очень много", - сказала Харлан в своем Instagram.

Ранее Politeka писала, что претенденты на победу в "Танцях з зірками" вылетели в шаге от полуфинала: "Лучше бы Войтенко ушел".

Напомним, что участница "Танців з зірками" Харлан показала редкие кадры с красавицей-сестрой: "Тань, ты...".

A еще Politeka сообщала, что Чмерковский из "Танців з зірками" стал партнером Харлан и удивил украинцев: "Это будет жарко".