Відгримів 11-й випуск "Танців з зірками", чвертьфінал, який провів до півфіналу три пари, але для однієї, на жаль, боротьба на цьому завершилася.

Ефір був присвячений хітам співака Дмитра Монатіка. Він же був запрошеним суддею. Зірки танцювали по два танці: один з суддями шоу і другий з голосування глядачів у соцмережах. У підсумку, проект покинула одна з найперспективніших пар нового сезону.

За правилами шоу, у чвертьфіналі пари не танцювали танець за життя, тому вилетіли ті, чия сума глядацьких голосів і балів журі була найменшою. Отже, "Танці з зірками" покинули співак Дмитро Каднай і хореограф Аліна Лі.

На прощання Каднай зізнався, що "це була приголомшлива історія довжиною в життя". Артист подякував своїй партнерці, в якій знайшов друга.

"Я знаю точно, що ми проживали ці моменти на паркеті і були в них абсолютно щасливі", - підсумував він.

Публіка гаряче обговорює підсумки випуску. Багато хто вважає, що Каднай з Лі несправедливо покинули "Танці з зірками", і залишилися учасники, які показали куди гірший результат - актор Костя Войтенко та фехтувальниця Ольга Харлан.

"Шкода до сліз 😭 😭 😭 🙈 вони були гідні фіналу"

"Краще б Войтенко пішов, скільки можна його тягнути????"

"виграє Дікусар, щоб посадити в судді в наступному сезоні..."

"насправді повинна була покинути проект Харлан"

"Вони ідеально станцювали! Явно краще, ніж Оля! Це несправделиво"

"Треш. Була впевнена, що переможуть"

"Шок! Адже вони навіть в зоні ризику не були! Круті. Дуже шкода 😢 Краще б вже всіх у фінал відправили! 🙏🏻"

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