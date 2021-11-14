Известный исполнитель Дмитрий Каднай показал зажигательную румбу со своей партнершей Алиной Ли на паркете "Танців з зірками".

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и участник "Танців з зірками" Дмитрий Каднай поделился в Instagram жаркими кадрами с паркета шоу. По словам артиста, на этих снимках, они с партнершей Алиной Ли исполняют румбу.

Как видно на фото, эта парочка здорово зажгла на паркете. Для выступления Дима и Алина выбрали необычные образ, а девушка танцевала еще и завязанными глазами. Их движения и прикосновения вызвали у фанатов подозрения о романтической связи. Более того, некоторые заявили, что Каднай после таких танцев должен жениться на Алине.

В подписи к публикации исполнитель написал: "Немного нашей румбы вам на ночь глядя. Какой твой любимый снимок? 1,2,3,4?". Пользователи тут же принялись комментировать снимки: "После такого танца, вы как мужчина должны жениться на Алине", "Это было очень круто! Эмоции бьют через край до сих пор!", "Снимок... да все крутые", "Чтобы сны поярче", "Дима, завтра буду голосовать. Обожаю тебя".

Напомним, Фаворит "Танців з зірками" Каднай после болезни показал, как отплясывал на "Женском Квартале": "И кровать еще...".

Как сообщала Politeka, Похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая после "Танців з зірками" оказалась в объятиях Юрия Мешкова: кадры.

Также Politeka писала, что Дмитрий Дикусар и Войтенко прорвались в число самых сильных на "Танцях з зірками": список главных фаворитов.