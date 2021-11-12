Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, а также участница шоу "Танці з зірками", которая вылетела с партнером Юрием Мешковым в последнем эфире, снова вернулась на паркет.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая в этом году решила принять участие в шоу "Танці з зірками". За время шоу звезда скинула 20 кг, а также сблизилась со своим партнером Юрием Мешковым. В интервью Зарицкая прямо не ответила на вопрос, встречается ли пара, но сказала, что им хорошо вместе. В последнем эфире Александра вылетела из проекта "Танці з зірками", буквально за шаг от финала. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Зарицкая снова была на паркете. Звезда снимала себя на телефон, обратившись к украинцам:

"Ну что, место встречи не изменить нельзя. Я в том самом зале, но уже без синяков под глазами. Мы готовимся до съемки нашего клипа", - сказала Александра.

На втором сторис Зарицкая обнимала Мешкова.

"Наконец-то вместе. Эта неделя длилась целую вечность", - написала Александра.

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