Известная танцовщица, которая стала главным хореографом нового сезона шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала новое видео, снятое во время репетиций участников шоу.
Как передает Politeka.net, кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм. (чтобы посмотреть - проскролльте вниз).
Шоптенко попросила репетировавшие пары помочь ей снять видео для ТикТок. На просьбу отозвались сразу несколько пар.
«Ален, у нас осталось полчаса репетиции… Давай запишем конечно. Что нужно делать?» - сказали Дмитрий Каднай и Алина Ли.
Артур Логай и Анна Карелина даже озвучили интересное предложение: «Класс! А давай ты сделаешь сальто! Мы тебя подбросим!».
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Не прочь помочь хореографу также оказались Александра Зарицкая и Юрий Мешков.
«Мы только собирать танец начали, столько всего еще. Короче, говори что делать, мы готовы!» - сказали они.
Такая реакция вызвала восторг у Шоптенко.
«Я искренне восхищаюсь нашими парами на @tanci1plus1! При всем том стрессе, сложностях и нагрузке, которые они стойко выдерживают, они всегда остаются открытыми и на позитиве. Вы - супергерои!» - отреагировала главный хореограф "Танців з зірками".
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