Известная танцовщица, главный хореограф «Танців з зірками» Алена Шоптенко показала, как проводит утро выходного дня.

Как передает Politeka.net , украинская танцовщица и хореограф, чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко несмотря на плотный график, успевает также вести свой фотоблог в Инстаграм, на который подписаны свыше 290 тысяч пользователей сети. Извесная украинка регулярно радует поклонников ярким контентом, как сделанным во время шоу «Танцы со звездами», так и в повседневной жизни.

На этот раз Шоптенко решила показать, как весело начинается ее выходной день.

В кадре Алена прыгает по постели в короткой белой хлопковой рубашке.

Снимок сделан в прыжке.

«Фото не отражает планы на день, но отражает настроение ☀️

Как началось ваше воскресенье? Спокойно или со списка дел?», - обратилась она к фолловерам.

В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией Шоптенко. Поклонники восхитились ее красотой.

"С ума сойти красивый ангел ты весело началось воскресенье умница фото супер приятно смотреть🔥",

"Самая лучшая. Пример для меня во многом", - пишут в сети.

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