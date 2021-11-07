Известная танцовщица, главный хореограф «Танців з зірками» Алена Шоптенко показала, как проводит утро выходного дня.
Как передает Politeka.net, украинская танцовщица и хореограф, чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко несмотря на плотный график, успевает также вести свой фотоблог в Инстаграм, на который подписаны свыше 290 тысяч пользователей сети. Извесная украинка регулярно радует поклонников ярким контентом, как сделанным во время шоу «Танцы со звездами», так и в повседневной жизни.
На этот раз Шоптенко решила показать, как весело начинается ее выходной день.
В кадре Алена прыгает по постели в короткой белой хлопковой рубашке.
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Снимок сделан в прыжке.
«Фото не отражает планы на день, но отражает настроение ☀️
Как началось ваше воскресенье? Спокойно или со списка дел?», - обратилась она к фолловерам.
В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией Шоптенко. Поклонники восхитились ее красотой.
"С ума сойти красивый ангел ты весело началось воскресенье умница фото супер приятно смотреть🔥",
"Самая лучшая. Пример для меня во многом", - пишут в сети.
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