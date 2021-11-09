Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, устроила невероятное шоу на проекте "Танці з зірками" вместе с партнером Юрием Мешковым.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая стала популярной певицей, которая с группой KAZKA завоевала сердца украинцев. Звезда решила попробовать свои силы в шоу "Танці з зірками", где ее партнером стал Юрий Мешков. Пара так эффектно выглядит, что украинцы практически сразу начали подозревать, что у них роман. Это уже не первый случай, когда на "Танцях з зірками" находят вторую половинку. До этого телеведущая Лилия Ребрик встретила на "Танцях" Андрея Дыкого, за которого вышла замуж.

При этом Зарицкая с Мешковым решили подогреть слухи о романе в новом выпуске "Танців з зірками". Пара разыграла сцену сватанья, танцуя фольк. В номере присутствовала и бабушка.

Фанаты под выступлением сразу начали писать комментарии:

"Очень красивая тема танца, Саше идёт народный стиль. За такого казака ,любая бы побежала замуж. Бабушка милая и очень любит Сашу", "следующий танец под Мендельсона танцевать будут похоже :-) душевный и милый номер получился, колоритно", "Так всё мило - и отношения с бабушкой, и с Юрой!", "Юра красивый! Сегодня на чиле на расслабоне☺️ кавер не очень. Постановка".

Стоит отметить, что за свой танец Зарицкая и Мешков получили самые низкие оценки среди всех. По итогам 10 эфира они вылетели из проекта.

Напомним, проигрыш Александры Зарицкой в "Танцях з зірками", названы следующие кандидаты на вылет

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