Отгремел десятый выпуск "Танців з зірками", посвященный семьям. Украинцы активно обсуждают вылет любимчика из шоу.

7 ноября участники "Танців з зірками" исполняли по два номера: один с членами семей, а второй - сдавали экзамен по бальным танцам. По правилам шоу, в десятом эфире проект покинула одна пара.

В зоне риска оказались Дмитрий Каднай с Алиной Ли, Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук и Александра Зарицкая с Юрием Мешковым. По результатам голосования судей и зрительской симпатии, из проекта вылетала последняя пара.

Фронтвумен группы KAZKA Зарицкая пригласила на паркет свою бабушку, которая помогла Саше и ее партнеру подготовить номер в украинской тематике. Во второй раз они вышли на паркет с самбой, которую боятся все участники.

По словам Зарицкой, "Танці з зірками" были для нее "второй жизнью и глотком воздуха". Ко всему прочему, проект помог певице скинуть 20 лишних килограмм.

Пользователи высказывают свое мнение по поводу вылета этой пары, которая за десять недель стала любимчиком публики. Кроме того, фанаты шоу предполагают, кто может вылететь следующим - чаще всего называют имя фехтовальщицы Ольги Харлан.

"Очень жаль 😢 но на этом этапе остались уже самые сильные, с каждой парой жалко прощаться 💔"

"Справедливо! Они с Мэловином всегда были на дне турнирной таблицы и даже покинули проект друг за другом👍"

"Саша была изюминкой этого сезона😢"

"Этот проект раскрыл её как никого больше. Шикарный танец за жизнь и огромный прогресс. Она умничка просто ❤️"

"Просто ужас😢😢😢 самая любимая пара, плачу 😭"

"Вот и сКазочке конец 👋"

"Харлан выгоните"

"Давно пора 😉😉Как бы я не любила Ольгу, но следующая на вылет она , так как я хочу увидеть мужской финал"

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