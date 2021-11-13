Известный певец Дмитрий Каднай (KADNAY) принимает участие в шоу "Танці з зірками", но также и продолжает свои выступления, о чем сообщил в Инстаграм.

Дмитрий Каднай решил в этом году принять участие в шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Артист выступает в паре с Алиной Ли. Пара уверенно движется к финалу, их танцы хорошо оценивает жюри.

В прошлом десятом эфире пара получила 30 баллов и продолжила свое участие еще и благодаря зрительскому голосованию.

Примечательно, что артист не смог принять участие в девятом выпуске проекта, ведь болел коронавирусом.

В новом посте KADNAY рассказал, что также выступил на шоу "Женский Квартал". Артист подкрепил несколько снимков, где можно заметить звезд программы.

Публикация быстро собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Смешнее чем на импрув лайф шоу?😁", "Дима и леди, много ледь! И кровать еще! Как такое можно пропустить😁😁😁", "Мой любимый Дима я тебя очень сильно люблю❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Дмитрий Каднай старается развивать свои соцсети. В частности, сейчас на его страницу в Инстаграм подписаны 65,7 тысяч пользователей сети.

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