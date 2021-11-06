Пара Дмитрий Каднай и Алина Ли, бесспорно, являются фаворитами "Танців з зірками" - каждую неделю они цепляют чем-то невероятным на паркете.

В этот раз певец Дмитрий Каднай и хореограф Алина Ли поразили "дистанционным" выступлением. Как известно, Каднай заразился коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции. Чтобы не пропустить эфир и не вылететь из проекта, они с Алиной придумали нечто новенькое.

"Впервые в истории шоу! Невероятный «танец по-дистанционному» от Дмитрия Кадная и Алины Ли", - говорится на официальной страничке "Танців з зірками" в Инстаграм.

Хореограф показала, как создавался этот номер, опубликовав закулисные кадры у себя в микроблоге, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Публика осталась в восторге: "Какое видео😍"; "Ты большая молодец🥰"; "Самые самые самые❤️"; "Босые ножки замечательные!!👣🤩🌹💖🌺🥰🎉"; "Мне очень понравилось! И замысел, и воплощение. 👍. Сам Каднай мне не понятен, но именно этот танец 🔥🔥"; "Мне понравилось 😍Алина вообще невероятная🔥Шикарная танцовщица и партнерша👏😍"; "Не понравился танец Кадная, хотя задумка хорошая. Алина молодец!".

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