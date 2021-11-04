Известная хореограф Алина Ли, которая сейчас участвует в «Танцях з зірками» в паре с певцом Дмитрием Каднаем, показала свои яркие образы, сделав признание о прошлом эфире шоу.

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась новым постом в своем Инстаграм.

Прошлый выпуск «Танцев» оказался особенно сложным для Алины и ее партнера. Дело в том, что Дмитрий заболел коронавирусом и уже использовал свое право на иммунитет на шоу в позапрошлом выпуске. Таким образом, для того чтобы остаться в проекте, ему нужно было станцевать.

Каднай и Алина Ли решились на беспрецедентный шаг и устроили необычное выступление: танцовщица выступала на паркете, а ее партнер – дома, транслируя свои движения через видеосвязь.

В новом посте Алина призналась, что для нее такой опыт стал особенным.

«Танцевала так, как никогда. Спасибо что доверились. 2 минуты в которых ты вечность», - написала хореограф.

Она поделилась снимками, на которых позировала в разных образах. Некоторые фото были сделаны во время танца. На других фото танцовщица позировала в эффектном серо-бежевом платье с асимметричной юбкой, в котором она присутствовала на съемках.

Подписчики Алины отреагировали на ее пост.

«Крутиха», «это был не танец, это были эмоции на разрыв», «Супер!!! Невероятная!», «Алина, Вы танцевали как Богиня!», - пишут люди.

Напомним, партнерша Кадная на "Танцях з зірками" Алина Ли оставила загадочное послание зрителям.

Как сообщала Politeka, Алина Ли после травмы Кадная на "Танцях з зірками" удивила заявлением.

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