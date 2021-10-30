Хореограф и партнерша Дмитрия Кадная на "Танцях з зірками" Алина Ли, которая совсем недавно отметила свое 20-летие, показала очаровательное фото.

Как сообщает Politeka.net, несмотря на юный возраст Алина Ли уже успела стать достаточно успешной и востребованной танцовщицей. На паркете шоу "Танці з зірками" она выступает с исполнителем Дмитрием Каднаем. Пара уверенно двигалась к фаналу, пока Дмитрий не получил травму перед выходов на паркет.

Теперь не ясно, смогут ли они продолжать участие в шоу, однако Алина у себя в Инстаграм разместила новое фото в ярком образе и оставила интригующее послание.

«До встречи», - написала она, как бы намекая на новый эфир.

Снимок сделан крупным планом. Алина позирует в блестящем костюме из перьев. Визажисты сделали ей выразительный макияж с роскошными стрелками, отчего взгляд танцовщицы стал томным и загадочный.

Контур вокруг губ красиво подчеркнул естественные губы участницы проекта "Танці с зірками".

Напомним, Алина Ли после травмы Кадная на "Танцях з зірками" удивила заявлением: "Вся наша жизнь…".

Как сообщала Politeka, Фаворит "Танців з зірками" Каднай не вышел на паркет, вскрылся диагноз: "За неделю не вылечить".

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