В сети показали, как выглядит закулисье и как готовят к выступлениям на паркете участников "Танців з зірками", не обошлось и без Осадчей.

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Танці з зірками" в Instagram опубликовали яркие кадры из закулисья проекта. Так, на снимках можно увидеть телеведущую Катю Осадчу, которая берет интервью у участников и судей шоу, а также нескольких девушек, над которыми копошатся визажисты.

Так, можно увидеть, что хореограф Влад Яма вместе с женой и сыном рассказывает что-то Осадчей. Также с телеведущей пообщался участник программы Артур Логай со своей партнершей. А на одном из снимков видно Дмитрия Кадная с его партнершей и отцом, который вышел с ними на паркет в прошлом эфире. Кроме того, журналисты поймали Диму в закулисье, где он уже не в образе.

В подписи публикации говорится: "Атмосфера прямого эфира на шоу "Танцы со звездами". Большая команда работает над тем, чтобы каждую неделю даровать вам праздник! А уже в это воскресенье четвертьфинал главного танцевального шоу страны! Это будет фантастически".

Напомним, Жена участника "Танців з зірками" публично обратилась к нему после того, как они разъехались: "Прости, но я хочу сказать...".

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