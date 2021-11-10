Актер Константин Войтенко, который оказался в центре скандальных обсуждений из-за отношений со своей женой на проекте "Танців з зірками", смог наконец-то объясниться с избранницей.

Как известно, 33-летний актер уже несколько месяцев находится в напряженных отношениях вместе со своей супругой, молодой танцовщицей Валентиной, которая хотела также участвовать на шоу, как и сам мужчина. Однако конфликт пары стал публичным посте того, как мужчина сам рассказал о нем.

После этого Войтенко попросил прощения у возлюбленной за свои опрометчивые действия. В прямом эфире "Танців з зірками" актер обратился к жене. Спустя время теперь и сама супруга Кости Войтенко Валя написала большое обращение ко всем.

Она рассказала, что пришла на шоу к мужу после всего, для того, чтобы показать себя настоящую, теперь она готова высказаться.

«Мужа поддержала, себя отстояла, тему реальных, а не иллюзорных семейных отношений в милионную аудиторию запустила. Напряжение снято! Эврика! 🙌 Обалденное чувство, друзья. Не искать защитника вовне: в родителях, муже, бойфренде, подружке или учителе. А воспитывать этого защитника в себе. И самой отстаивать себя, свои границы и свой выбор. Я горжусь собой. Так же я горжусь Костей. Прости, но я хочу сказать об этом!

Муж - закрытый человек и не распространяется об этом в своём Инстаграм. Об этом не говорят в сюжетах шоу. Но! Костя выдерживает сумасшедшую нагрузку сейчас. Он несёт ответственность за свою семью, свои мечты, и это по мужски и по взрослому.Но! Знаю, что ты силён и справишься», - высказалась Валентина.

Отметим, до этого Валентина призналась, что она с Константином с апреля разъехались и не жили вместе, а в отношениях у них и правда есть серьезный кризис. Ранее она также называла свои отношения не идеальными, даже токсичными.

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