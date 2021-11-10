Актер Константин Войтенко удивил эмоциональным порывом во время эфира "Танців з зірками", посвященного семьям участников.

Как известно, 33-летний актер с весны в ссоре со своей второй половинкой, танцовщицей Валентиной. Тогда Константин, как говорится, вынес сор из избы, - конфликт супругов не обсуждал разве что ленивый.

Войтенко, чей брак трещит по швам, попросил прощения у возлюбленной за свои опрометчивые действия. В прямом эфире "Танців з зірками" актер обратился к жене: "Валя, прости меня, пожалуйста, что я обсуждал нашу ссору на всю страну. Если бы я мог, я бы отмотал время назад, но, к сожалению, это невозможно. Прости за то, что я сделал тебе больно".

Константин надеялся, что Валентина присоединится к нему на паркете - ведь в этом эфире все участники танцевали вместе со своими близкими. И хоть девушка так и не вышла к нему, зато неожиданно появилась в конце.

"Несмотря на любые моменты, которые происходят в семейной жизни у каждой семьи, было и есть очень много прекрасного между нами с Костей. Я почувствовала, что я не могу сегодня не приехать и не поддержать его в семейном эфире", – заявила жена Войтенко.

Возможно, этим звездная пара положила начало для примирения.

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