Известная артистка и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая кардинально изменилась во внешности после вылета с шоу "Танці з зірками".

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря участию в группе KAZKA, где является солисткой. Недавно артистка участвовала в проекте "Танці з зірками" вместе со своим партнером Юрием Мешковым, однако, незадолго до финала, покинула проект.

Так, на этот раз солистка группы "KAZKA" опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Она показала кадр, как готовится к съемке нового клипа, певица сидит в кресле у стилиста, и показывает происходящее на камеру.

"Начнем съемки клипа. Лучший отдых - смена локациии еще больше работы", - сказала певица.

Александра Зарицкая изменилась до неузнаваемости, короткое каре белого цвета заменило её длинные русые волосы. Также артистке сделали яркий макияж в желтом цвете.

"Как вам наш первый образ?", - спросила солистка группы KAZKA.

Как известно, на десятом эфире шоу "Танці з зірками" в номинацию на вылет попали Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук и Александра Зарицкая с Юрием Мешковым. Солистка KAZKA с партнером исполняли самбу, после чего, судьи проекта решили, что именно эта пара покинет шоу.

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