Эпатажный исполнитель Melovin (Константин Бочаров) заявил о своем возвращении на паркет "Танців з зірками", и рассказал, как это будет.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Melovin, который недавно покинул танцевальный проект, неожиданно заявил о своем возвращении на "Танці з зірками". В своих Instagram-сторис Костя ответил на вопросы поклонников, и среди прочего рассказал о том, что планирует вернуться на паркет. Более того, артист заинтриговал поклонников презентацией своего нового хита на танцевальной площадке.

По словам Melovin, она вернутся на паркет "Танців з зірками" в гала-концерте проекта, который, соответственно, состоится в финале танцевального шоу. Также исполнитель заинтриговал, что представит свой новый трек "Кіт і драма". "Ждите", - заявил Костя.

Также в сторис Бочаров показал забавные кадры со своим котиком, похоже, название песни связано именно с этим животным.

Напомним, Эпатажный Melovin впервые засветился с коляской и в новом качестве: "Отец приехал".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после разрыва с Эллертом засветилась с эпатажным Melovin'oм: "Какая шикарная новость".

Также Politeka писала, что Melovin показал вещь из-за которой проиграл в "Танцях з зірками": "Так вот что случилось...".