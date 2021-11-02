Певец MELOVIN (Константин Бочаров), фаворит Андрея Данилко на отборе Евровидения, а также экс-сучастник проекта "Танці з зірками", показал, в кого влюблен.

MELOVIN незадолго до финала покинул проект вместе со своей партнершей Лизой Русиной, пишет Politeka.net.

После этого пара стала намекать на то, что их связывает больше, чем просто танцы. MELOVIN и Русина в своих аккаунтах Инстаграм признались друг другу в чувствах.

Русина написала: "MELOVIN – человек, из-за которого в ближайшие месяцы у нее нет отношений".

А певец и вовсе признался девушке в любви, подкрепив кадрами их поцелуев на проекте.

"Ода любви к одной девушке, с одесской кровью! @lissarusina Ты слишком прекрасна, и меня это бесит 🔥❤️‍🔥 Люблю!", - написал певец, разбив сердца своих фанаток.

"А я сразу сказала - девка 🔥🔥🔥 Никого другого не могу с тобой теперь представить в танце и не в танце тоже) Лиза лучшая! ❤️", "Обрекли нас теперь на такие страдания, по отдельности мы уже не воспринимаем эту горячую парочку) У меня вроде была сегодня уже стадия принятия, а сейчас что-то опять в душе саднит...", "Между вами произошла какая-то невероятная химия 🧪 и это уже была половина вашего успеха ✨", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, MELOVIN поделился дружеским кадром с Горбуновым на "Танцях з зірками"

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