Известная украинская танцовщица и хореограф Ксения Горб написала свое мнение о танце Илоны Гвоздевой, Melovin’a и Лизы Русиной на вечере трио в "Танцях з зірками".

Как пишет Politeka.net, победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решила не идти в новый сезон. Зато танцовщица активно комментировала и оценивала выступления других участников в своем Instagram. Через это у Гвоздевой даже завязался конфликт с участником шоу Melovin'ом и его партнершей Лизой Русин.

Однако это не помешало Гвоздевой станцевать пасодобль вместе с парой на вечере трио в "Танцях з зірками".

Так, танец этого трио раскритиковала хореограф, вице-чемпионка Украины по десяти танцах среди молодежи, мастер спорта по спортивным танцам Ксения Горб. Танцовщица написала, что не совсем поняла номер Гвоздевой и пары. Melovin и Русина сами вышли из клетки, были вопросы и к технике танцовщиц. Также Горб не понравилось, что Melovin отошел на задний план в танце, хотя он должен был бы быть звездой номера.

"Что сильно посадило этот номер - это концовка. Весь номер трио эмоционально разгоняло зрителя. Были бодрыми и динамичными, но медленная парная часть очень сильно посадила концовку", - написала Ксения.

Кроме критики, танцовщица написала о плюсах танца трио.

Ранее Politeka писала, что скандал на "Танцях з зірками", Melovin получил новую порцию критики от Гвоздевой: "Пара эпатажная, но...".

Напомним, что Гвоздева вернулась в "Танці з зірками" и заткнула за пояс партнершу Melovin'a: "Илона на голову выше Лизы".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздеву из "Танців з зірками" прижали к стенке из-за высказывания об ориентации: "Ужасно видеть человека...".