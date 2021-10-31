Відома хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова знову піддалася критиці через своє висловлювання про орієнтацію.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомим хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі на таких танцювальних проєктах як: "Танцюють всі" і "Танці з зірками". У своєму блозі вона критикує виступи учасників нового сезону "Танців", через що розгорівся скандал між нею й артистом Melovin.

Так, цього разу хореограф опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ілона Гвоздьова разом зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком і дочка Рія.

"Всім прекрасної неділі", - побажала Ілона Гвоздьова.

У коментарях, попри сімейне фото, користувачі Мережі залишили безліч негативних коментарів, де пригадують їй висловлювання: "Сподіваюся, ваша совість прокинеться і ви вибачитеся", "Шкода тільки у ЛГБТ людей не буде прекрасної неділі. 😢Вони лікують травму яку Ви публічно у всіх діагностували", "Гомосексуальні відносини на стільки ж нормальні, як і Ваші жахливо бачити людину з такими нездоровими поглядами й такою великою аудиторією".

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова гнівно висловилася в інтерв'ю щодо висловлювання про орієнтацію.

"Це просто психічно нездорові люди, і неважливо в танцях вони, або в якихось інших професіях. Це люди, у яких була якась травма в дитинстві, пов'язана чи то з матір'ю, чи то з жінкою, чи то з першою жінкою", - поділилася Ілона.

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