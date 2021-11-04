Известный артист Melovin, который вылетел с шоу "Танці з зірками" вместе со своей напарницей Елизаветой Русиной незадолго до финала, показал вещь, которая принесла ему неудачу.

Как передает Politeka.net, Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Также он был участником шоу "Танці з зірками" со своей напарницей Елизаветой Русиной, однако незадолго до финала они покинули проект.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Он показал кадры с бекстейджа с последнего эфира шоу "Танці з зірками". Там он засветил черное кольцо, который надевает перед выступлением. Он в шутку спросил, приносит ли оно неудачу.

"Проклятое? Кольцо неудачи?", - спрашивает Melovin. В то время за камерой ему кричат, чтобы он его надел.

"Что там по кольцу неудачи? в воскресение верну его вам обратно @kazka.band", - пригрозил артист.

Поклонники отреагировали и оставили множество комментариев: "Пазл сошелся", "Мел, кольцо неудачи, так верни его обратно хозяину", "Кольцо неудачи??? так вот что случилось, ясно.. верни его хозяину! навсегда!".

Стоит отметить, что именно после этого выступления Melovin и Елизавета Русина попали в номинацию на вылет с Александрой Зарицкой и Юрием Мешковым. Однако артисту не удалось остаться в шоу, и им с напарницей пришлось покинуть "Танці з зірками".

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