Известный певец Melovin (Константин Бочаров), который принимал участие в шоу "Танці з зірками", внезапно заменил Катю Осадчую в "Світському житті", где пообщался с Екатериной Кухар и Максом Чмерковским.
Как передает Politeka.net, на авторской программе Кати Осадчей "Світське життя" произошли изменения. На место телеведущей на этот раз пришел Melovin, который покинул проект "Танці з зірками" незадолго до финала. Напомним, его партнершей на паркете была Елизавета Русина.
Так, на этот раз на аккаунте программы "Світське життя" опубликовали новую серию фото. На кадрах Melovin засветился вместе с судьями шоу "Танці з зірками" Екатериной Кухар и Максом Чмерковским.
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В это воскресенье в 18.30 увидимся на 1+1", - подписали фото.
Поклонники программы оставили множество комментариев: "Круто! 🔥 Отличный повод включить ваш канал) Видно что Мэловин тут в своей стихии, ему очень идет роль ведущего", "Ваш репортер такой интересный мужчина! 🔥 Уж не терпится посмотреть новый выпуск!".
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