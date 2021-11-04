Известный певец Melovin (Константин Бочаров), который принимал участие в шоу "Танці з зірками", внезапно заменил Катю Осадчую в "Світському житті", где пообщался с Екатериной Кухар и Максом Чмерковским.

Как передает Politeka.net, на авторской программе Кати Осадчей "Світське життя" произошли изменения. На место телеведущей на этот раз пришел Melovin, который покинул проект "Танці з зірками" незадолго до финала. Напомним, его партнершей на паркете была Елизавета Русина.

Так, на этот раз на аккаунте программы "Світське життя" опубликовали новую серию фото. На кадрах Melovin засветился вместе с судьями шоу "Танці з зірками" Екатериной Кухар и Максом Чмерковским.

"Наш светский репортер на этой неделе – эпатажный и яркий Melovin

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В это воскресенье в 18.30 увидимся на 1+1", - подписали фото.

Поклонники программы оставили множество комментариев: "Круто! 🔥 Отличный повод включить ваш канал) Видно что Мэловин тут в своей стихии, ему очень идет роль ведущего", "Ваш репортер такой интересный мужчина! 🔥 Уж не терпится посмотреть новый выпуск!".

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