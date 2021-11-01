Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева устроила зажигательные танцы во время просмотра эфира, где певец MELOVIN как раз покидал проект.

Илона Гвоздева в очередной раз не удержалась от высказываний в адрес молодого певца, с которым начала скандалить, раздавая свои оценки его с партнершей творчеству на проекте. Несмотря на то, что артистка даже не в числе судей, она решила оценивать каждую пару и высказывать свое мнение.

В этот раз Гвоздева открыто обрадовалась уходу Меловина с проекта и даже станцевала победный танец, пока за ее спиной как раз проходила церемония прощания с участниками. Она подметила, что в жизни есть бумеранг и не надо зарекаться, если не хватает опыта, ума и профессионализма.

Причем пользователи сети совсем не оценили вызывающее поведение хореографа:

«Даже Горбунов был на стороне Мела, сказав что Мел достойно ответил Илоне. Так что вряд ли вас такую скандальную пригласят ещё раз на Танцы со звездами!; Вообще интервью все про вас сказало. Молчали бы за справедливость; Вам надо лечится у психиатра; Пора уже понять что вы на танцах никому не нужны, как и среди зрителей вы никому не интересны; Хватит лить свою желчь на других, вы никому не интересны. Адекватные люди себя так не ведут».

В предыдущем эфире шоу Илоне Гвоздевой пришлось танцевать с Меловиным и его партнершей Лизой. Хотя пара попыталась сгладить углы и танцевать вместе, хореограф обвинила певца в пьянстве и непрофессионализме, а теперь продолжает подогревать тему скандала.

Как известно, до этого Гвоздева не раз жестко критиковала эту пару у себя в Инстаграм, высмеивая навыки партнерши певца. Отвечая на вопрос, почему же она согласилась вообще участвовать с певцом и партнершей в номере, если они конфликтуют.

Напомним, что MELOVIN весь в дыму удивил трюком в магазине: "Впору пожарных вызывать".

Как сообщала Politeka, MELOVIN показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками": "Уберите выскочку!".

Также Politeka писала, что MELOVIN ответил Гвоздевой на обвинения в пьянстве: "Противно и мерзко".