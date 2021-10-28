Ответил на критику в своей адрес

Известный певец и участник шоу "Танці з зірками" Melovin (Константин Бочаров), который выступает на паркете с Елизаветой Русиной, ответил своим ненавистникам.

Как передает Politeka.net, Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Сейчас он является участником шоу "Танці з зірками" вместе со своей напарницей Елизаветой Русиной.

Так, на этот раз певец опубликовал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он лежит на диване с бокалом и сигаретой и в какой-то момент бросает игрушку в камеру, отвечая на вопрос девушки за камерой.

"А что ты скажешь тем, кто считает, что ты не достоин победы в "Танцях з зірками?", - спросила девушка.

"Идите на***", - дерзко ответил Melovin и кинул игрушку в форме сердца в камеру.

Напомним, следующий эфир шоу "Танці з зірками" состоится 21 октября на телеканале "1+1".

Ранее сообщалось, MELOVIN ответил Гвоздевой на обвинения в пьянстве, скандал на "Танцях з зірками" набирает силу: "Противно и мерзко"

Также, Гвоздева вернулась в "Танці з зірками" и заткнула за пояс партнершу Melovin'a: "Илона на голову выше Лизы"

Politeka рассказывала, MELOVIN весь в дыму удивил трюком в магазине, появилось видео: "Впору пожарных вызывать"