Самого эпатажного украинского певца MELOVIN'а (Константина Бочарова) засняли на одном из светских раутов с "Холостячкой" Ксенией Мишиной, которая недавно рассталась со сценаристом Александром Эллертом.
Так, MELOVIN вызвался помочь ведущей Кате Осадчей, которая стала мамой в третий раз в августе, и заменил ее в программе "Світське життя". Певец с удовольствием примерил роль ведущего.
"Пока Екатерина Осадчая проводит время с семьей - я прикрою ее в роли ведущего на вахте всех сенсаций! Смотрите уже скоро на 1+1 🔥😈", - ранее объявлял артист у себя в Инстаграм.
Задачей MELOVIN'а было побывать на красной дорожке спектактя "Жизель" с примой-балериной и судьей "Танців з зірками" Екатериной Кухар. Певцу удалось взять интервью у многих звезд, в том числе и у Ксении Мишиной. На официальной страничке "Світського життя" в Инстаграм опубликовали их совместной фото, передает Politeka.net.
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MELOVIN поразил необычным ансамблем в одежде с жабо и брюками-кюлотами, а "Холостячка" пришла на спектакль в красном пиджаке с поясом-корсетом.
Публика жадно комментирует:
"ВАУ🔥Жду с нетерпением выпуск🙌"
"Посмотрю обязательно, заинтриговали. MELOVIN 🔥"
"Какая шикарная новость"
"Будет интересно👍"
"Образ сногсшибательный🔥😻"
"Прекрасный ведущий 🖤"
"Неожиданно, но оооочень интересно😍"
"У Кати Осадчей красивая шляпочка, а у тебя замечательное жабо и очки"
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