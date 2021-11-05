Самого эпатажного украинского певца MELOVIN'а (Константина Бочарова) засняли на одном из светских раутов с "Холостячкой" Ксенией Мишиной, которая недавно рассталась со сценаристом Александром Эллертом.

Так, MELOVIN вызвался помочь ведущей Кате Осадчей, которая стала мамой в третий раз в августе, и заменил ее в программе "Світське життя". Певец с удовольствием примерил роль ведущего.

"Пока Екатерина Осадчая проводит время с семьей - я прикрою ее в роли ведущего на вахте всех сенсаций! Смотрите уже скоро на 1+1 🔥😈", - ранее объявлял артист у себя в Инстаграм.

Задачей MELOVIN'а было побывать на красной дорожке спектактя "Жизель" с примой-балериной и судьей "Танців з зірками" Екатериной Кухар. Певцу удалось взять интервью у многих звезд, в том числе и у Ксении Мишиной. На официальной страничке "Світського життя" в Инстаграм опубликовали их совместной фото, передает Politeka.net.

MELOVIN поразил необычным ансамблем в одежде с жабо и брюками-кюлотами, а "Холостячка" пришла на спектакль в красном пиджаке с поясом-корсетом.

Публика жадно комментирует:

"ВАУ🔥Жду с нетерпением выпуск🙌"

"Посмотрю обязательно, заинтриговали. MELOVIN 🔥"

"Какая шикарная новость"

"Будет интересно👍"

"Образ сногсшибательный🔥😻"

"Прекрасный ведущий 🖤"

"Неожиданно, но оооочень интересно😍"

"У Кати Осадчей красивая шляпочка, а у тебя замечательное жабо и очки"

Напомним, стало известно о серьезных проблемах "Холостячки" Мишиной: «Это сломило меня, я слегла»

Как сообщала Politeka, вылетевший из "Танців з зірками" Melovin разбил сердца фанаток, показав свою пассию: "Ода любви"

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