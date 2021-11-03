Известная актриса, главная героиня первого сезона "Холостячки" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина ошеломила откровенным рассказом о своих проблемах.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина написала об этом на своей странице в Инстагарм.

Актриса рассказала, как еще во время учебы в университете у нее начались панические атаки, и она даже попала в психиатрическую больницу.

Сперва у девушки пропал интерес ко всему.

«Мир стал абсолютно пресным, что по идее, странно для молодой, 18-ти летней девушки. Единственная мысль, которую, как пленку зажевало в моей голове: видимо мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась всецело процессом. Бессознательно прокручивая ёё в голове, я медленно погружалась на дно своего аквариума, не проявляя интереса даже тому, что там за стеклом», - рассказала она.

Затем произошла первая паническая атака.

"С того дня начался мой личный ад. Каждый день начались панические атаки. Никто никогда не поймет это состояние, не испытав его. Это сломило меня, я слегла. Буквально. Когда мое тело принимало вертикальное положение ему становилось настолько плохо, что я не могла сделать и шага. Именно тогда я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего!", - рассказала актриса.

К Мишиной ежедневно приезжали скорые, чтобы снизить давление.

"Родители возили меня по больницам, но все жизненные показатели были в норме. В итоге я оказалась в псих.больнице, где врач сказала, что я не их пациент и направила к психотерапевту...", - рассказала Ксения.

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