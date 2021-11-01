Украинская прима-балерина, звезда «Танцев со звездами» Екатерина Кухар публично обратилась к скандальному участнику шоу, который покинул проект в последнем эфире.

Как сообщает Politeka.net, MELOVIN покинул танцевальное шоу после череды громких скандалов, однако ему удалось сохранить хорошие отношения со многими звездами проекта.

Так, самая строгая судья Екатерина Кухар опубликовала трогательное послание к певцу.

«Здорово, что проект подарил мне тебя. Как хорошо, что, несмотря на результаты, на лице остается искренняя улыбка», - подписала она видео, на котором обнимается с MELOVIN.

Отметим, что в одном из эфиров Кухар подарила артисту череп с мозгами. В ответ артист подарил ей очки. Также он показал МРТ своего головного мозга, заявив, что Кухар стоит поучиться юмору.

«Катя, вам учиться юмору и подколам нужно слишком много, как мне танцам», - заявил артист.

Кухар отреагировала на выпад, поставив паре самый низкий бал – 3.

Напомним, что MELOVIN показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками": "Уберите выскочку!".

Как сообщала Politeka, MELOVIN поделился дружеским кадром с Горбуновым: "Видна его...".

Также Politeka писала, что MELOVIN после конфликта с Гвоздевой показал, на что способен: «Ну класс же».