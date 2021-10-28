Головний хореограф шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко підбадьорила пару MELOVIN і Лізи Русіної після гучного конфлікту з хореографом Ілоною Гвоздьовою.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Шоптенко, яка контролює постановки всіх пар-учасників танцювального шоу, з'явилося відео з репетиції. На ньому MELOVIN робить складний трюк з підтримкою, встигаючи вчасно схопити свою партнерку. Шоптенко коментувала трюк за кадром, підбадьорюючи зірок.

"Ну клас же", - підписала відео Шоптенко.

Відзначимо, що останній ефір закінчився для зіркової пари скандалом. Вони танцювали з переможницею минулих років Ілоною Гвоздьовою, з якою до цього у них був конфлікт. Після прямого ефіру зірки стали обмінюватися взаємними звинуваченнями. Гвоздьова звинувачувала пару в непрофесіоналізмі і ліні, а MELOVIN заявляв, що Ілона проявляла до них неповагу, змушуючи їх довго чекати репетицію.

Втім, незважаючи на конфлікт, пара пройшла далі і виступить в новому ефірі.

Нагадаємо, що MELOVIN весь в диму здивував трюком в магазині:"Впору пожежних викликати".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN показав, що творилося за лаштунками "Танців з зірками": "приберіть вискочку!".

Також Politeka писала, що MELOVIN відповів Гвоздьовій на звинувачення в пияцтві: "гидко і бридко".