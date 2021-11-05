Известный певец Melovin (Константин Бочаров), который недавно вылетел из шоу "Танці з зірками", засветился с коляской.

Как передает Politeka.net, Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Также он участвовал на проекте "Танці з зірками" с Елизаветой Русиной, однако незадолго до финала покинул паркет.

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Melovin стоит с бокалом в руках рядом с коляской, в которой находится ребенок.

"Отец приехал", — прокомментировала женщина за камерой.

В следующих сториз мама малышки и известный психотерапевт - Светлана Исаенко уточнила, что Melovin является духовным наставником.

"Духовный наставник принял свои полномочия", - подписала видео мама малышки.

"Сегодня очень знаменательный день.

Родилась наша семья. Теперь настоящая. У Маши появились духовные наставники мама Юля и папа Melovin", - представила Светлана Исаенко.

Пользователи сети сначала спутали духовных наставников с крестными родителями дочери, однако в комментариях уточнили, что они именно духовные наставники:

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