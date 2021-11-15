Отгремел 11-й выпуск "Танців з зірками", четвертьфинал, который провел к полуфиналу три пары, но для одной, к сожалению, борьба на этом завершилась.

Эфир был посвящен хитам певца Дмитрия Монатика. Он же был приглашенным судьей. Звезды танцевали по два танца: один с судьями шоу и второй по голосованию зрителей в соцсетях. В итоге, проект покинула одна из самых перспективных пар нового сезона.

По правилам шоу, в четвертьфинале пары не танцевали танец за жизнь, поэтому вылетели те, чья сумма зрительских голосов и баллов жюри была наименьшей. Итак, "Танці з зірками" покинули певец Дмитрий Каднай и хореограф Алина Ли.

На прощание Каднай признался, что "это была потрясающая история длиною в жизнь". Артист поблагодарил свою партнершу, в которой нашел друга.

"Я знаю точно, что мы проживали эти моменты на паркете и были в них абсолютно счастливы", - подытожил он.

Публика горячо обсуждает итоги выпуска. Многие полагают, что Каднай с Ли несправедливо покинули "Танці з зірками", и остались участники, которые показали куда худший результат - актер Костя Войтенко и фехтовальщица Ольга Харлан.

"Жаль до слез 😭😭😭🙈 Они были достойны финала"

"Лучше б Войтенко ушёл, сколько можно его тянуть????"

"выиграет Дикусар, чтобы посадить в судьи в следующем сезоне..."

"на самом деле должна была покинуть проект Харлан"

"Они идеально станцевали! Явно лучше, чем Оля! Это несправделиво"

"Треш. Была уверена, что победят"

"Шок! Они ведь даже в зоне риска не были! Крутые. Очень жаль 😢 Лучше бы уже всех в финал отправили! 🙏🏻"

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