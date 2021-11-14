Олімпійська чемпіонка та учасниця шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан показала архівне відео зі своєю старшою сестрою Танею, яка двічі виходила на паркет.

Як пише Politeka.net, старша сестра олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, яка танцює в парі з Дмитром Дікусаром, Таня неодноразово виходила на паркет "Танців з зірками". Вперше дівчина з’явилася на вечорі кумирів. Під час танцю сестра Харлан приєдналася до пари у масці для фехтування. У кінці танцю всі зняли маски, а Ольга Харлан була шокована появою сестри та навіть не одразу її впізнала.

Наступного разу Таня станцювала із Дікусаром та Ольгою на сімейному вечорі.

У своєму Instagram Харлан сказала, що старша сестра Таня – її кумир, вона дуже її любить. Так, Ольга поділилася двома відеороликами: на першому вже дорослі сестри танцювали, зауважимо, що Таня танцює не гірше від Олі, а на другому Ольга показала себе із сестрою в дитинстві.

"Я вже можу назвати Таню повноправною учасницею "Танців з зірками"😜 Ви могли її побачити в ефірі двічі А якщо ви прогортаєте вправо, то побачите відео з домашнього архіву. Там Тані 7 років, а мені 1,5 роки. І вже тоді я хотіла станцювати з нею на одному танцполі! Хаха😂.

Тань, ти величезна молодець! Я тобою шалено пишаюся! Твоя підтримка безцінна… ми одне ціле… ти зі мною, а я з тобою… завжди ❤️", - написала Ольга.

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