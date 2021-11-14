Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський "відвів" напарницю Дмитра Дікусара на шоу і станцював з нею.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більш як 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проекті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проектах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу суддя "Танців з зірками" опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Макс Чмерковський танцює з напарницею Дмитра Дікусара на шоу - з Ольгою Харлан. Вони готуються до чвертьфіналу "Танців з зірками".

Як відомо, на ефірі учасники танцюватимуть під улюблені пісні Дмитра Монатіка. Макс Чмерковський і Ольга Харлан репетирують танець під пісню "Сильно".

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