Макс Чмерковский, чемпион по латинским танцам и победитель американских "Танців з зірками", показал, как тренируется в спортзале, изумив фанатов в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский стал победителем шоу "Танці з зірками", которые выходили в США. Также звезда был первым украинским "Холостяком", а еще чемпионом по латинским танцам. Сейчас Макса пригласили в украинские "Танці з зірками" судить отечественных звезд. Не забывает Чмерковский и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах Макс показал, как борет депрессию. Звезда пришел в спортзал, где работал со штангой и другим снаряжением.

"Почувствовал стресс и начал чувствовать депрессию.

Сначала не знал как избавиться от этого чувства, а потом понял, что у меня ведь есть лучший инструмент самопомощи: ТРЕНИРОВКА!

Очень хотел прочувствовать эту тренировку, поэтому попросил тренера, чтоб сегодня по максимуму «были ноги». Мое желание было исполнено - ноги немного в шоке, но зато выпустил немного эндорфинов и теперь чувствую себя лучше, чем когда-либо!

Я готов к любому стрессу и еще большему негативу, с которым придется иметь дело!

Если вы когда-нибудь чувствуете себя подавленным, я настоятельно рекомендую включаться в любую физическую активность. Это отлично подходит для тела, разума и души.

Счастливой субботы и будьте добры к себе", - написал Макс.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Молодец", "Молодец, что это удалось ... это поднимает настроение ... проявляйте большую осторожность!", "Странное (тренерское) наблюдение, но глубина приседаний увеличилась".

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