Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский показал себя в сером костюме и напросился на комплименты.

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Макс Чмерковский позирует перед зеркалом в серых брюках и белом свитере. Свой образ он дополнил пальто серого цвета, черными туфлями и солнцезащитными стильными очками.

"Освещение уборной самое лучшее", - подписал фото Макс Чмерковский.

Поклонники хореографа оставили для него множество приятных слов в комментариях: "Топовый", "Всегда", "Выглядишь хорошо", "Это точно", "Красавец", "Огонь", "У тебя выигрышный наряд", "Отличный вид и замечательный вкус !", "Возвращайся в Лос-Анджелес", "Почему у парней такие короткие штаны ??? Я надеюсь, что эта тенденция скоро пройдет", "Ты всегда выглядишь сообразительным, чувак!"

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