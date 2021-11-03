Известный хореограф и судья популярного шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский впервые показал условия, в которых живет в Киеве.

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Он решил впервые показать условия, в которых живет в Киеве. Как оказалось, всё это время он жил в гостиннице. На кадре Макс Чмерковский показывает свой гардероб, где всё идеально расфасовано.

"Я - профессиональный гостиничный жилец! Да, это действительно мой шкаф, оформлен мной. Куртки и брюки смотрят в соответствующие стороны, а постепенное изменение длины от короткой до длинной не случайно и вешалки обязательно смотрят в одну сторону!", - признался Макс Чмерковский.

Поклонники оставили множество комментариев: "Шкаф перфекциониста", "Следующий раз потребуется дом, для следующих проектов ,семья то будет с вами, всех благ и ждём в эфире, "Я одобряю", "Я тоже перфекционист, и не только в этом".

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