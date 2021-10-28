Известный хореограф, судья шоу "Танці з зірками" и герой первого сезона «Холостяка» Макс Чмерковский показал, как держит свою фигуру в идеальной форме.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 41-летний Чмерковский опубликовал фото и видео из спортивного зала. Несмотря на то, что мужчина занимается танцами, он также уделяет время силовым тренировкам, чтобы держать свое тело в идеальной форме.
Чмерковский снял видео в раздевалке, отметив, что невероятно рад тому, что наконец-то добрался до тренажерного зала. Он показал, как занимается со штангой, делает упражнения на пресс, а также не забывает о растяжке.
«В здоровом теле – здоровый дух. Давайте все на тренировку. А я пойду полежу», - отметил Чмерковский после активных занятий.
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Как известно, Чмерковский иммигрировал в США в 1994 году. Там он стал звездой американской версии «Танцев со звездами». В Украине Максим прославился после участия в проекте «Холостяк». Также он некоторое время был ведущим шоу «Куб».
Напомним, что Чмерковский показал красавицу-жену, от которой сбежал: "Вот и приезжает...".
Как сообщала Politeka, жена Чмерковского рассказала, чем украинские "Танці з зірками" круче американских.
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