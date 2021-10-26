Особливою гостею у 8-му ефірі "Танців з зірками" стала дружина нового судді Макса Чмерковського - Пета Маргатройд, професійна американська танцівниця.

Маргатройд спеціально прилетіла з США, щоб підтримати коханого і, заодно, вперше побувати на його батьківщині. Їй було особливо цікаво оцінити український проект, адже в американському аналогічному шоу вона двічі ставала переможницею.

У своєму коментарі дружина Чмерковського зізналася, що після того, як чоловік став суддею цього проекту, вона не пропускає жодного випуску. Пета пояснила, чим наші "Танці з зірками" кращі: "У порівнянні з американською версією, український проект набагато більш технічний, що мені дуже імпонує. Зірки більш занурені в танці, в шоу, витрачають набагато більше годин на тренування, ніж їхні американські колеги".

Дружина Чмерковського також розкрила, хто з учасників їй найбільше подобається. Її фаворитами стала пара Артура Логая і Анни Кареліної (які, до речі в останньому ефірі опинилися на межі вильоту і танцювали танець за життя).

Публіка коментує появу Пети в шоу:

"Зробіть її четвертим суддею одного з випусків"

"Пета і Макс дуже красива пара.😍. Дивилася її Instagram, шикарна дівчина 😍"

"вона мені так схожа на яку нашу актрису, тільки не можу згадати на кого?😮😮😮"

"Гарненька, красива👏 👏 пара. Максим молодець. 👏"

У себе в Instagram Маргатройд зізналася, що їй було нелегко залишити їх 4-річного сина Шая Олександра: "Попрощатися на 5 днів було неймовірно складно... однак я також дійсно рада, що у мене є стільки часу, який потрібний «нам» (з чоловіком, - ред.)... Не можу дочекатися, щоб побачити мою суперзірку @maksimc в дії на @ tanci1plus1💋".

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