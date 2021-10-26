Особенной гостьей в 8-м эфире "Танців з зірками" стала жена нового судьи Макса Чмерковского - Пета Маргатройд, профессиональная американская танцовщица.

Маргатройд специально прилетела из США, чтобы поддержать любимого и, заодно, впервые побывать на его родине. Ей было особенно интересно оценить украинский проект, ведь в американском аналогичном шоу она дважды становилась победительницей.

В своем комментарии жена Чмерковского призналась, что после того, как муж стал судьей этого проекта, она не пропускает ни одного выпуска. Пета объяснила, чем наши "Танці з зірками" лучше: "По сравнению с американской версией, украинский проект гораздо более техничен, что мне очень импонирует. Звезды более погружены в танцы, в шоу, тратят гораздо больше часов на тренировку, чем их американские коллеги".

Жена Чмерковского также раскрыла, кто из участников ей больше всего нравится. Ее фаворитами стала пара Артура Логая и Анны Карелиной (которые, к слову в последнем эфире оказались на грани вылета и танцевали танец за жизнь).

Публика комментирует появление Петы в шоу:

"Сделайте ее четвертым судьей одного из выпусков"

"Пета и Макс очень красивая пара.😍. Смотрела её инстаграм, шикарная девушка 😍"

"она мне так похожа на какую нашу актрису, только не могу вспомнить на кого?😮😮😮"

"Хорошенькая, красивая👏👏 пара. Максим умница. 👏"

У себя в Инстаграм Маргатройд призналась, что ей было нелегко оставить их 4-летнего сына Шая Александра: "Попрощаться на 5 дней было невероятно сложно… однако я также действительно рада, что у меня есть столько времени, которое нужно «нам» (с мужем, - ред.)… Не могу дождаться, чтобы увидеть мою суперзвезду @maksimc в действии на @ tanci1plus1 💋".

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